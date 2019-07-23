Ненавидящий русских аналог Трампа: стало известно, кто будет премьером Британии

Борис Джонсон станет премьером Великобритании уже завтра

Место Терезы Мэй, которая так и не взяла в пример поведение спикера ВР Андрея Парубия и не поставила вопрос о выходе Великобритании из ЕС восемь раз подряд, займет экс-глава МИД королевства Борис Джонсон.

Бывший мэр Лондона, представляющий в Палате общин Консервативную партию, топит за то, чтобы Великобритания покинула Европейский союз 31 октября при любых раскладах.

Сторонник жесткого Brexit готов уронить экономику своей страны, лишь бы добиться своей цели - разорвать тесные отношения Туманного альбиона с ЕС.

Стоит отметить, что Джонсон уже много лет считается крайне эмоциональным и подверженным необдуманным действиям политиком. Еще до назначения даты референдума о выходе Британии из ЕС он поначалу придерживался нейтралитета, но когда понял, что на этом можно хайпануть, начал активно играть на руку сторонникам "Брекзита". В итоге и сделал карьеру, став главой МИД. А на этом посту Джонсон показал себя как непримеримый борец с русскими террористами.

После же того, как Тереза Мэй не сумела подготовить страну к историческому шагу, поскольку единого мнения у политиков Британии не было даже по поводу целесообразности выхода из ЕС, не говоря уже о конкретных шагах в этом направлении, Джонсон стал претендовать на место премьера.

Главным его соперником выступил действующий глава внешнеполитического представительства Джереми Хант.

Голосовали за кандидата на пост премьера проходило среди 160 тысяч консерваторов. И уже во вторник, 23 июля, стало известно, что с почти двукратным перевесом и 92 тысячами галочек победу одержал Джонсон. Хотя официально это и объявят лишь 24 июля.

К слову, в предвыборной программе экс-мэр Лондона заявлял, что не собирается допустить оплаты Евросоюзу отступных за Brexit до тех пор, пока не добьется приемлемых условий выхода Британии из ЕС.