В Брюсселе подписали соглашение о Brexit
В пятницу, 24 января, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поставили свои подписи в документе, который предусматривает выход Великобритании из состава Евросоюза.
На своей странице в Twitter Шарль Мишель сообщил об историческом решении, которое может крайне негативно сказаться на экономике и Королевства, и ЕС в целом.
"Мы начинаем новую главув, в качестве партнеров и союзников. Обстоятельства меняются, а дружба Британии и ЕС продолжается", - подчеркнул политик.
Окончательная ратификация соглашения в Европейском парламенте должна состояться 29 января, а непосредственно сама процедура Brexit намечена на 31 января 2020 года.
Напомним, вчера королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Евросоюза, придав ему статус закона.
Напомним, в 2016 г. состоялся референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Его результаты ошарашили весь мир: большинство выступило за Brexit.
В результате разгоревшегося кризиса, правительство Дэвида Кэмерона подало в отставку. Кабинет министров возглавила Тереза Мэй, однако за прошедшие годы ей так и не удалось реализовать волю британцев на выход из ЕС и в 2019 г. она была вынуждена уступить свое место Борису Джонсону.