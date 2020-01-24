В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

Брексит стал реальностью

В пятницу, 24 января, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поставили свои подписи в документе, который предусматривает выход Великобритании из состава Евросоюза.

На своей странице в Twitter Шарль Мишель сообщил об историческом решении, которое может крайне негативно сказаться на экономике и Королевства, и ЕС в целом.

"Мы начинаем новую главув, в качестве партнеров и союзников. Обстоятельства меняются, а дружба Британии и ЕС продолжается", - подчеркнул политик.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen



Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.



Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS — Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020

Окончательная ратификация соглашения в Европейском парламенте должна состояться 29 января, а непосредственно сама процедура Brexit намечена на 31 января 2020 года.

Напомним, вчера королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Евросоюза, придав ему статус закона.

Напомним, в 2016 г. состоялся референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Его результаты ошарашили весь мир: большинство выступило за Brexit.

В результате разгоревшегося кризиса, правительство Дэвида Кэмерона подало в отставку. Кабинет министров возглавила Тереза Мэй, однако за прошедшие годы ей так и не удалось реализовать волю британцев на выход из ЕС и в 2019 г. она была вынуждена уступить свое место Борису Джонсону.