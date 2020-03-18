Ватный Сивохо снова рассказал о "внутреннем конфликте"

Сивохо не унимается

Кремлевская консерва, посаженная Зеленским в должность советника секретаря СНБО по вопросам Донбасса, унылый комик Сергей Сивохо продолжает ретранслировать террористические байки даже после получения затрещин от ветеранов.

В эфире медведчуковского и антиукраинского телеканала "НАШ" пророссийский деятель провел очередную презентацию своей "мирной платформы".

Инициатива от Сивохо, которого секретарь СНБО Данилов называет не уполномоченным делать официальные заявления, исходит вполне в духе Зе команды - на примирение с агрессором. При этом ватоголовый артист из орбиты Зеленского постоянно вторит российской пропаганде о "гражданской войне", правда, называет нападение русских на Украину "внутренним конфликтом".

- У нас гибридная война. Такая форма, когда страна-агрессор провоцирует, а потом поддерживает внутренний конфликт. Страной агрессором у нас признана по закону Российская Федерация, - заявил Сивохо, лишь добавляя раздор между патриотами, коллаборантами и не определившимися.

Кроме того, "нацплатформы" от скучающего по Совку, смертям и дерьму шоумена фактически ведут к тому же результату, что и создаваемые в Минске усилиями Козака-Ермака консультационные советы, благодаря которым Украина в документах признает "ДНР" и "ЛНР".

Само собой, никаких обсуждений с террористами и им симпатизирующими чинушами в идеальном мире просто быть не должно. Но, судя по всему, секретарь СНБО если не разделяет позиции Сивохо, то как минимум ничего не может ему сделать из-за заступничества Зеленского.

Напомним, 17 февраля Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что эта идея абсолютно бесперспективна, что и подтвердилось на следующий день.

18 февраля после обстрелов боевиков "слуга народа" перенес запуск своего проекта.