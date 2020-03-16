"Слуги народа" потребовали уволить Сивохо - ФОТО

"Слуги народа" потребовали уволить Сивохо - ФОТО

Нардепы от фракции "Слуга народа" потребовали отставки советника главы СНБО Сергея Сивохо.

Об этом написал нардеп Егор Чернев в Facebook.

"Обратился с депутатским обращением к Секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо. Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - отметил слуга народа.

Напомним, 17 февраля Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что эта идея абсолютно бесперспективна, что и подтвердилось на следующий день.

18 февраля после обстрелов боевиков "слуга народа" перенес запуск своего проекта.

12 марта Сергей Сивохо попытался представить т.н. "Национальную платформу примирения и единства". Но не совсем удачно.