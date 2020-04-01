Ватный политолог Карасев приперся на ТВ с БДСМ-маской (ВИДЕО)

Карасев предстал в диком облачении

63-летний любитель России, который готов за деньги пояснять абсолютно любую ситуацию так, как это удобно заказчикам, Вадим Карасев, побывал на эфире антиукраинского канала и шокировал пенсоаудиторию.

Регулярно бывающий в Москве псевдополитолог пришел на ток-шоу для ваты на медведчуковский NewsOne в кажущимся ему модном прикиде.

Карасев нацепил на себя косуху, поверх нее надел дорогущие часы, а на руки нацепил побольше перстней. Завершила его образ маска, которая, по всей видимости, была куплена где-нибудь в секс-шопе.

Кожаный аксессуар с молнией по середине когда-нибудь вполне может прищемить Карасеву язык или хотя бы губу, но вот защититить от чего бы то ни было не может никак.

Сам же "политолог" пояснил, что склепана маска была "известным дизайнером" Еленой Голец, которая является основательницей бренда для не имеющих вкуса Golets и Dolcedonna. Поклонниками шмоток от дизайнера являются Оля Полякова, Катя Осадчая, Виталий Козловский и другие знаменитости.

- Это уже элемент культуры, маски, дизайнеры работают над тем, чтобы мы более культурно и модно переносили все эти тяготы и лишения, - объяснил политолог в начале передачи, которую ведет с декабря 2019 года, - пояснил свой дикий внешний вид адепт Путина.

Как известно, мода на маски и другие средства защиты пришла в Украину вместе с пандемией коронавируса. Сегодня в Центре общественного здоровья утверждают, что всего в стране заражено лишь 669 человек. 17 заболевших умерли, а 10 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.