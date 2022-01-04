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Вартість Apple сягнула 3 трильйонів доларів: Це більше фондового ринку Німеччини

08:08
Apple вражає - фото 1
Apple вражає

Apple стала першою у світі компанією, чия ринкова вартість досягла трьох трильйонів доларів, свідчать дані торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі.

У середині першого дня торгів у 2022 році акції Apple подорожчали майже на 3% - до 182,86 долара за цінний папір. Пізніше вартість акцій виробника iPhone впала нижче 182 доларів, внаслідок чого капіталізація компанії опустилася трохи нижче за відмітку в три трильйони доларів. Втім, психологічний рубіж було зафіксовано.

У серпні 2020 року капіталізація Apple вперше в її історії перевищила два трильйони доларів. Компанії знадобилося близько 16 місяців, щоб досягти позначки три трильйони доларів.

Це більше за обсяг всього фондового ринку Німеччини або, наприклад, економіки Великобританії.

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