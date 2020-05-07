Вандалы облили краской памятник Небесной Сотне в Харькове – ФОТО
Вандалы облили краской памятник Небесной Сотне в Харькове – ФОТО
В четверг, 7 мая, в Харькове вандалы облили краской монумент Героям Небесной Сотне.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Сообщение о том, что на площади Героев Небесной Сотни неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию 7 мая в 10:36. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции", - говорится в сообщении.
Информация о правонарушении внесена в Единый реестр. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.
Напомним, в Вишневом русский сорвал флаг УПА. И выпрыгнул в окно – ВИДЕО.
powered by lun.ua
Другое на тему
Нардепы приняли закон о страховании медиков, которые борются с коронавирусом
16:20
Усик и Ломаченко загремели в "Миротворец": Причина хорошо известна
13:58
СБУ провела обыски у экс-главы Налоговой– ФОТО
13:18
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации