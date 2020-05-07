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Вандалы облили краской памятник Небесной Сотне в Харькове – ФОТО

14:30
Вандалы облили краской памятник Небесной Сотне в Харькове – ФОТО - фото 1
Вандалы облили краской памятник Небесной Сотне в Харькове – ФОТО

В четверг, 7 мая, в Харькове вандалы облили краской монумент Героям Небесной Сотне.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сообщение о том, что на площади Героев Небесной Сотни неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию 7 мая в 10:36. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Вандалы облили краской памятник Небесной Сотне в Харькове – ФОТО - фото 199735

Информация о правонарушении внесена в Единый реестр. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.

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