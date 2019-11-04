В Вишневом русский сорвал флаг УПА. И выпрыгнул в окно – ВИДЕО

В Вишневом русский сорвал флаг УПА – ВИДЕО

В понедельник, 4 ноября, пьяный мужчина сорвал флаг УПА и был задержан. Но на этом его приключения не закончились.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источников, житель Ставрополя приехал в Вишневое к родственникам. Проходя мимо сквера Небесной сотни, он увидел и сорвал стяг УПА.

Правонарушитель был моментально задержан. Чем ему не понравился флаг – россиянин толком объяснить не смог.

По его словам, ночью его задержала и отпустила полиция. Мужчина разозлился и решил "отомстить", сорвав стяг УПА, почему-то приняв его за российский флаг.

"Ты проживаешь в России и не знаешь, как выглядит российский флаг?", - недоуменно вопрошал автор видео, задержавший преступника.

Позже мужчина был передан полиции. Как уточняют правоохранители, при общении с ними россиянин вел себя очень неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. После препровождения в здание НП, он и вовсе выпрыгнул из третьего этажа, пожаловавшись на громкую музыку.

Отметим, что мужчине вменяется лишь "мелкое хулиганство" (ст. 173 КоАП), следовательно его не сильно накажут.