В Вишневом русский сорвал флаг УПА. И выпрыгнул в окно – ВИДЕО
В Вишневом русский сорвал флаг УПА – ВИДЕО
В понедельник, 4 ноября, пьяный мужчина сорвал флаг УПА и был задержан. Но на этом его приключения не закончились.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
По данным источников, житель Ставрополя приехал в Вишневое к родственникам. Проходя мимо сквера Небесной сотни, он увидел и сорвал стяг УПА.
Правонарушитель был моментально задержан. Чем ему не понравился флаг – россиянин толком объяснить не смог.
По его словам, ночью его задержала и отпустила полиция. Мужчина разозлился и решил "отомстить", сорвав стяг УПА, почему-то приняв его за российский флаг.
"Ты проживаешь в России и не знаешь, как выглядит российский флаг?", - недоуменно вопрошал автор видео, задержавший преступника.
Позже мужчина был передан полиции. Как уточняют правоохранители, при общении с ними россиянин вел себя очень неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. После препровождения в здание НП, он и вовсе выпрыгнул из третьего этажа, пожаловавшись на громкую музыку.
Отметим, что мужчине вменяется лишь "мелкое хулиганство" (ст. 173 КоАП), следовательно его не сильно накажут.
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