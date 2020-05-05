На Львовщине селяне испоганили древнее святилище ради статуи Богородицы – ФОТО

На Львовщине испоганили древнее святилище ради статуи Богородицы – ФОТО

В с. Дуброва Львовской области на территории древнего святилища воздвигли статую Богородицы.

Об этом сообщает Zaхід. net.

Как передает СМИ, местная община самовольно провела строительные работы на территории археологического памятника VII в.

На данный момент руководство заповедника "Стольское городище" готовится к судебной тяжбе, а в Львовской ОГА инициировали создание специальной комиссии, которая составит акт по факту вандализма.

"Пользуясь эпидемией, некая группа людей в селе инициировала строительство памятника Богоматери. Сегодня оказалось, что это будет часовня. Там в селе знали о том, что они строят у исторического памятника - это один из объектов заповедника "Стольское городище" - Камень Диравец. Там были кельи монахов прежде, там есть ниши, где покоились мощи святых. Ни о каких работах по установке часовни меня никто не информировал. Сельский староста сказал, что ничего не знает", - рассказал директор заповедника Орест Корчинский.

Для справки

Стольское городище - памятник VII в. До 993 было племенным центром белых хорват. В 2001 году Стольское городище внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

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