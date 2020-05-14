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ВАКС арестовал Микитася: Что известно?

18:00
ВАКС арестовал Микитася: Что известно? - фото 1
ВАКС арестовал Микитася: Что известно?

В четверг, 14 мая, Высший анктикоррупционный суд отправил экс-нардепа Максима Микитася под круглосуточный домашний арест.

Дело Микитася: САП нашла еще одного подозреваемого

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря ВАКС Олеся Чемериса.

По словам чиновника, прокурор САП просил для обвиняемого содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн, однако суд удовлетворил его просьбу лишь частично.

Согласно вердикту Фемиды, Микитась должен находиться под круглосуточным арестом дома до 14 июля 2020 года. носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и не общаться с другими подозреваемыми по делу.

Для справки

Экс-нардеп Максим Микитась обвиняется в заключении ряда договоров между подконтрольными ему лицами и экс-главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.

По данным следствия еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске (в центре Киева – прим. ред), в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 635 448 грн меньше той, которая имела место быть у квартир на Печерске. Следовательно, - полагают следователи – обмен был неравноценным.

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Максим Микитась суд Нацгвардия Новости Украина
Украинская правда
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