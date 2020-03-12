Вакарчук больше на глава "Голоса": Кто его заменил?

Вакарчук больше на глава Голоса: Кто его заменил?

Нардеп от фракции "Голос" Святослав Вакарчук больше не является главой своей партии.

Об этом говорится в видеообращении политика.

"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии и парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня съезд партии "Голос" выбрал новым председателем партии лучшего управленца из нашей команды - Киру Рудык", - заявил Вакарчук и назвал свою "новую миссию".

"Моя миссия - и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения", - отметил нардеп.

Напомним, весной 2019 г. многие фанаты Святослава Вакарчука уговаривали своего кумира принять участие в выборах президента Украины. Однако тот отказался. Уже после победы Владимира Зеленского, певец возглавил новосозданную партию "Голос".

В июле 2019 г. на выборах Раду ей удалось преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент. Однако каких-либо успехов на законодательном поприще политсиле снискать не удалось и украинцы довольно быстро разочаровались в молодой команде. Отныне будущее "Голоса" предрешено.