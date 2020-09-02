В Житомире в первый день учебы погиб курсант военного ВУЗа

В Житомирском военном институте имени Королева застрелился курсант

Днем во вторник, 1 сентября, в туалете военного института имени Королева произошла трагедия. Один из курсантов ВУЗа застрелился.

Как заявили на сайте института, для молодого человека вчерашний день был первым учебным. Погиб же он якобы из-за неосторожного обращения с оружием.

"С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 Максим Андреевич Хоровский погиб в результате неосторожного обращения с оружием", - отметили в институте.

В то же время в Военной службе правопорядка ВСУ и военной прокуратуре Житомирского гарнизона разбираются, не было ли случившееся самоубийством.

По данным местных журналистов, курсанту выдали оружие для тренировок на полигоне. Чуть позже он пошел с автоматом в туалет и оттуда уже не вернулся. Бездыханное тело молодого человека нашли через какое-то время, после чего вызвали "скорую", полицию и ВСП.

Помочь Максиму Хоровскому было уже невозможно.

По факту ЧП открыто уголовное дело. Было ли случившееся суицидом, выясняют следователи.