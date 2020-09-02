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В Киеве авто протаранило летнюю площадку McDonald's

10:40
По факту ДТП открыто уголовное дело - фото 1
По факту ДТП открыто уголовное дело

В ночь на среду, 2 сентября, в Деснянском районе Киева произошло очередное ДТП с пострадавшими. Водитель легковушки влетел в летник "Макдоналдса" на улице Бальзака.

В результате ЧП медицинская помощь понадобилась двоим посетителям ресторана быстрого питания. Их госпитализировали медики "скорой".

В центре Киева пьянющий водитель влетел в летник кафе (ВИДЕО)

Как утверждают свидетели случившегося, владелец "Сонаты" то ли куда-то спешил и ошибся с въездом в McDrive, то ли банально перепутал педали.

В Киеве авто протаранило летнюю площадку McDonald's - фото 204851

Подъехав вплотную к летней площадке, автомобиль ускорился и въехал в столик, за которым сидели люди. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

На месте инцидента работали патрульные и следственно-оперативная группа. По факту ДТП открыто уголовное дело.

Задерживали ли правоохранители водителя машины, неизвестно. Впрочем, о том, что виновник аварии был пьян, никто из очевидцев не говорил.

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ДТП пострадавший кафе полиция уголовное дело Новости
Еспресо
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