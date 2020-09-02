В Киеве авто протаранило летнюю площадку McDonald's

По факту ДТП открыто уголовное дело

В ночь на среду, 2 сентября, в Деснянском районе Киева произошло очередное ДТП с пострадавшими. Водитель легковушки влетел в летник "Макдоналдса" на улице Бальзака.

В результате ЧП медицинская помощь понадобилась двоим посетителям ресторана быстрого питания. Их госпитализировали медики "скорой".

Как утверждают свидетели случившегося, владелец "Сонаты" то ли куда-то спешил и ошибся с въездом в McDrive, то ли банально перепутал педали.

Подъехав вплотную к летней площадке, автомобиль ускорился и въехал в столик, за которым сидели люди. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

На месте инцидента работали патрульные и следственно-оперативная группа. По факту ДТП открыто уголовное дело.

Задерживали ли правоохранители водителя машины, неизвестно. Впрочем, о том, что виновник аварии был пьян, никто из очевидцев не говорил.