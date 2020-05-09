В Запорожье произошла стычка из-за колонны с красными флагами – ФОТО

В Запорожье произошла стычка из-за колонны с красными флагами – ФОТО

В субботу, 9 мая, в Запорожье пророссийская организация "Полк Победы" устроила автопробег с красными флагами. Результат предсказуем.

Об этом сообщает "061".

Проезжая у Аллеи Боевой Славы, участники акции столкнулись с патриотами Украины. Один из них сорвал красный флаг и бросил на землю. Началась перепалка. Немного погодя "победополковцы" начали петь "Катюшу" и "Этот День Победы".

В ответ их противники исполнили украинский гимн и попытались заблокировать колонну, однако этому воспрепятствовала полиция.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по статье "Распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Напомним, глава ОГУ поздравила украинцев песней русского певца: Он поддержал аннексию Крыма.