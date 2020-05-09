Шуфрич предложил разрешить георгиевскую ленту в Украине: Зарегистрирован закон

Шуфрич предложил узаконить георгиевскую ленту в Украине: Зарегистрирован закон

Нардеп от фракции "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич зарегистрировал законопроект о возвращении георгиевской ленты в Украину. Политик полагает, что это "восстановление исторической справедливости".

Об этом он заявил в интервью "Громадське".

"Георгиевская ленточка — это символ победы. Я ее помню еще задолго до того, как ее начали использовать в каких-то других целях. Поэтому я считаю, что это проявление слабости нашего государства, когда мы отказываемся от нашего символа победы", - рассказал Нестор Шуфрич.

«Це відновлення історичної справедливості» — Нестор Шуфрич пояснив навіщо зареєстрував у Раді законопроєкт, яким пропонує повернути так звану «георгіївську стрічку». Каже, що її заборона — це «прояв слабкості» pic.twitter.com/ICHDbuFI5o — hromadske (@HromadskeUA) May 9, 2020

Для справки

Георгиевская лента является одним из символов российских боевиков на Донбассе. В 2017 г. полосатый атрибут был запрещен в Украине на законодательном уровне. За ее использование предусмотрен штраф от 850 до 2550 грн, при повторном нарушении - от 2550 до 5100 грн, или арест на срок до 15 суток.

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