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Шуфрич предложил разрешить георгиевскую ленту в Украине: Зарегистрирован закон

13:30
Шуфрич предложил узаконить георгиевскую ленту в Украине: Зарегистрирован закон - фото 1
Шуфрич предложил узаконить георгиевскую ленту в Украине: Зарегистрирован закон

Нардеп от фракции "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич зарегистрировал законопроект о возвращении георгиевской ленты в Украину. Политик полагает, что это "восстановление исторической справедливости".

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Об этом он заявил в интервью "Громадське".

"Георгиевская ленточка — это символ победы. Я ее помню еще задолго до того, как ее начали использовать в каких-то других целях. Поэтому я считаю, что это проявление слабости нашего государства, когда мы отказываемся от нашего символа победы", - рассказал Нестор Шуфрич.

Для справки

Георгиевская лента является одним из символов российских боевиков на Донбассе. В 2017 г. полосатый атрибут был запрещен в Украине на законодательном уровне. За ее использование предусмотрен штраф от 850 до 2550 грн, при повторном нарушении - от 2550 до 5100 грн, или арест на срок до 15 суток.

Напомним, коронавирус победил: Путин перенес парад 9 мая.

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Нестор Шуфрич Оппозиционная платформа - За життя Новости Украина
Громадське
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