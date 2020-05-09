Глава ОГУ поздравила украинцев песней русского певца: Он поддержал аннексию Крыма

Глава ОГУ поздравила украинцев песней русского певца: Он поддержал аннексию Крыма

Гепрокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с 9 мая песней российского певца Льва Лещенко, поддержавшего аннексию Крыма.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"С праздником друзья, никогда снова!", - написала глава ОГУ.

После шквала критики, Ирина Венедиктова поспешила оправдаться перед комментаторами.

"Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым - украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылку удалила - все, кого им обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках", - заявила генпрокурор.

Напомним, коронавирус победил: Путин перенес парад 9 мая.