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Глава ОГУ поздравила украинцев песней русского певца: Он поддержал аннексию Крыма

16:30
Глава ОГУ поздравила украинцев песней русского певца: Он поддержал аннексию Крыма - фото 1
Глава ОГУ поздравила украинцев песней русского певца: Он поддержал аннексию Крыма

Гепрокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с 9 мая песней российского певца Льва Лещенко, поддержавшего аннексию Крыма.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"С праздником друзья, никогда снова!", - написала глава ОГУ.

Глава ОГУ поздравила украинцев песней русского певца: Он поддержал аннексию Крыма - фото 199826

После шквала критики, Ирина Венедиктова поспешила оправдаться перед комментаторами.

"Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым - украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылку удалила - все, кого им обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках", - заявила генпрокурор.

Глава ОГУ поздравила украинцев песней русского певца: Он поддержал аннексию Крыма - фото 199825

Напомним, коронавирус победил: Путин перенес парад 9 мая.

 
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Ирина Венедиктова ГБР День Победы Новости Украина
Без табу
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