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В Запорожье горела фабрика, на место ЧП съехались десятки пожарных

20:00
В Запорожье горела фабрика, на место ЧП съехались десятки пожарных - фото 1
В Запорожье горела фабрика, на место ЧП съехались десятки пожарных

В субботу, 6 июня, в Запорожье на обувной фабрике произошел пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"6 июня в 15:42 в г.. Запорожье по ул. Восточная, 1 в четырехэтажном здании обувной фабрики в производственном цехе на третьем этаже возник пожар. В 16:55 пожар локализован на площади 400 кв.м.", - говорится в сообщении.

В Запорожье горела фабрика, на место ЧП съехались десятки пожарных - фото 201114

К тушению привлечены 40 сотрудников ГСЧС и 12 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Волынской области из-за недостатков конструкции печного отопления сгорел дом. В конце концов ГСЧСникам удалось локализировать пожар. После осмотра места происшествия, спасатели обнаружили тела двух детей 2014 и 2017 гг. рождения. Подробнее читайте по ссылке.

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пожар ГСЧС Запорожье Новости Украина
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