В Александровской больнице Киева произошел пожар, главврач заявляет о поджоге (ФОТО)

Пожар в Александровской больнице не был случайностью

Вечером в понедельник, 25 мая, в расположенной в самом центре столицы больнице, которая является фактически главной по приему пациентов с COVID-19, произошел пожар. Возгорание случилось на шестом этаже одного из корпусов.

Как утверждают в ГСЧС, сообщение о пожаре поступило им в 18:28, после чего на место ЧП мгновенно выехали спасатели.

К счастью, площадь пожара была маленькой и его ликвидировали уже к 18:56. Предварительной причиной поначалу называли замыкание. Но дальнейшие разбирательства показали, что инцидент произошел из-за умышленного поджога.

- Первоначальная версия не подтвердилась. Специалисты определили, что произошел поджог, - заявила главврач Александровской больницы Людмила Антоненко. - Надеемся в ближайшее время отремонтировать поврежденные помещения.

Как утверждают в спасательной службе, в результате ЧП никто не пострадал. Персоналу вместе с бойцами госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришлось эвакуировать всех пациентов из реанимации для хирургических больных в другой корпус.

Больных китайским коронавирусом в помещении, где произошел пожар, не было.