В Японии дотла сгорел внесенный в список ЮНЕСКО замок (ФОТО+ВИДЕО)

Все строения замка Сюри уничтожены огнем

В четверг, 31 октября, пожар охватил построенный в XV веке замок Cюри, который был расположен в префектуре Окинава. В итоге все здания исторического комплекса превратились в пепел.

Выполненный из дерева замок представлял собой семь строений, а также главное здание, которое в течение 450 лет служило королевской резиденцией.

Общая площадь территории замка Сюри - 47 тысяч квадратных метров.

Сегодня же по пока неизвестным причинам помещения исторического комплекса оказались объяты огнем.

В 2:40 минут ночи по местному времени японские спасатели получили сообщение о возгорании, после чего к комплексу сразу же отправились 30 пожарных расчетов. Локализовать пожар, который мгновенно распространился на площади в шесть тысяч "квадратов", и потушить пламя у них не получалось в течение 11 часов. К тому моменту от замка Сюри остались только обугленные головешки.

#BREAKING:

Fire breaks out at #ShuriCastle in #Japan, a UNESCO World Heritage Site which dates back to the 14th century as the palace of the #Ryukyu Kingdom. pic.twitter.com/yyPiYMNEVy — News flash (@BRNewsFlash) October 30, 2019

Сейчас на месте ЧП работают полицейские, которым предстоит выяснить, что же привело к уничтожению замка, признанного в 2000-м году объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

- Перед днем пожара в замке проходил фестиваль культуры государства Рюкю, и 30 октября персонал готовился к одному из праздничных мероприятий до самой ночи, - отметили копы.

За всю свою историю замок Сюри был уничтожен огнем несколько раз. Тем не менее, его постоянно восстанавливали и реставрировали. Смогут ли возвести идентичное строение после сегодняшнего пожара, неизвестно.