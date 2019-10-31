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В Японии дотла сгорел внесенный в список ЮНЕСКО замок (ФОТО+ВИДЕО)

15:00
Все строения замка Сюри уничтожены огнем - фото 1
Все строения замка Сюри уничтожены огнем

В четверг, 31 октября, пожар охватил построенный в XV веке замок Cюри, который был расположен в префектуре Окинава. В итоге все здания исторического комплекса превратились в пепел.

Выполненный из дерева замок представлял собой семь строений, а также главное здание, которое в течение 450 лет служило королевской резиденцией.

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Общая площадь территории замка Сюри - 47 тысяч квадратных метров.

В Японии дотла сгорел внесенный в список ЮНЕСКО замок (ФОТО+ВИДЕО) - фото 190484

Сегодня же по пока неизвестным причинам помещения исторического комплекса оказались объяты огнем.

В Японии дотла сгорел внесенный в список ЮНЕСКО замок (ФОТО+ВИДЕО) - фото 190485

В 2:40 минут ночи по местному времени японские спасатели получили сообщение о возгорании, после чего к комплексу сразу же отправились 30 пожарных расчетов. Локализовать пожар, который мгновенно распространился на площади в шесть тысяч "квадратов", и потушить пламя у них не получалось в течение 11 часов. К тому моменту от замка Сюри остались только обугленные головешки.

Сейчас на месте ЧП работают полицейские, которым предстоит выяснить, что же привело к уничтожению замка, признанного в 2000-м году объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

- Перед днем пожара в замке проходил фестиваль культуры государства Рюкю, и 30 октября персонал готовился к одному из праздничных мероприятий до самой ночи, - отметили копы.

За всю свою историю замок Сюри был уничтожен огнем несколько раз. Тем не менее, его постоянно восстанавливали и реставрировали. Смогут ли возвести идентичное строение после сегодняшнего пожара, неизвестно.

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