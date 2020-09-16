В ВР внесли постановление о создании следственной комиссии по сливу "вагнеровцев"

В ВР внесли проект постановления о создании ВСК из-за срыва спецоперации по ЧВК "Вагнера"

В среду, 16 сентября, представители фракции "Голос" зарегистрировали в парламенте проект постановления о временной следственной комиссии о возможном предательстве окружения президента, связанного со срывом спецоперации по захвату военных преступников из ЧВК "Вагнера".

Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал депутат от партии слившегося Вакарчука Сергей Рахманин.

По его словам, председателем ВСК представители "Голоса" предлагают сделать бывшего бойца подразделения СБУ "Альфа" Романа Костенко.

"Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг "вагнеровцев", зарегистрирован. Специально для тех, кто показательно заботится о сохранении государственных секретов: хранить тайну и защищать ложь - разные вещи. ВСК способна отделить друг от друга. Время покажет, кто что "слил", - подчеркнул нардеп.

Напомним, судя по существующим документам, в августе этого года СБУ и Главное управление разведки проводили спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"-участников военных преступлений на территории Украины.

Однако планы правоохранителей якобы были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками. Официально на Банковой рассказывают о том, что никакой операции не было, но существуют доказательства обратного.

Чтобы следственная комиссия была создана, ее проект должен набрать кворум в ВР, но "слуги народа" наверняка будут противодействовать расследованию действий своей верхушки.