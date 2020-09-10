Турчинов обвинил власть Украины в попытке уничтожения уголовок против "вагнеровцев"

Турчинов показал документы уголовных дел по боевикам ЧВК "Вагнера"

В четверг, 10 сентября, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов вместе с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко дал большую пресс-конференцию, посвященную доказательствам сорванной спецоперации по задержанию военных преступников.

По словам вылетевших из политики деятелей, отрицание самого факта проведения беспрецедентной спецоперации по вербовке, передвижениям и задержанию 26 наемников Путина является попыткой скрыть предательство Украины в высших эшелонах власти.

Более того, Турчинов представил рассекреченные материалы уголовных дел, свидетельствующие о проведении серьезнейшей работы спецслужб и готовности целого ряда офицеров довести дело до конца.

Как пояснили представители команды Петра Порошенко, к ним обратились сотрудники управления разведки, СБУ и прокуратуры, которые предоставили доказательства существования дел, а также заявили о готовности давать показания против членов команды Зеленского, сливших спецоперацию.

- Руководство государства начинает скрывать информацию и, более того, заставляет руководителей украинских спецслужб обманывать общество. Но вы знаете, наиболее опасным является то, что для того чтобы скрыть зло, предпринимаются попытки уничтожить документы, материалы дела. Это уже новые преступления, в реализацию которых втягивают чиновников, сотрудников разведки, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры, - подчеркнул Турчинов. - Офицеры спецслужб, участвовавшие в спецоперации, готовы дать показания Временной следственной комиссии, если она будет создана в парламенте. Они не могут, как мы, выйти на пресс-конференцию, поскольку на должностях, делать заявления, но они дадут показания, честно рассказав все, как происходило, и на каком этапе была сорвана выдающаяся операция украинских спецслужб.

Отметим, что в ходе пресс-конференции Турчинову задали вопрос о сдаче им Крыма русскими, однако он отшутился. Что же касается Луценко, то тот время от времени матерился прямо на камеры, чем добавил всему происходящему изрядную долю фарса.

Напомним, судя по существующим документам, в августе этого года СБУ и Главное управление разведки проводили спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"-участников военных преступлений на территории Украины. Однако планы правоохранителей были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками. Официально на Банковой рассказывают о том, что никакой операции не было, но существуют доказательства обратного.