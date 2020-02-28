В ВОЗ объявили критический и решающий момент для борьбы с коронавирусом

В ВОЗ говорят о том, что ситуация с коронавирусом на грани критической

Если страны, где обнаружены заразившиеся штаммом COVID-19, не начнут решительно действовать и объявлять жесточайше карантинные меры, ситуация может обернуться мировой пандемией.

С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации охраны здоровья Тедрос Адхан Гебрейесус.

По словам чиновника, распространение недавно открытого и смертельно опасного вируса достигло критической точки.

- Сейчас решается, выйдет ли коронавирус из-под контроля или нет, - подчеркнул глава ВООЗ на пресс-конференции в Женеве. - Если страны, где зафиксированы вспышки заболевания, не предпримут жесткие меры как это было сделано в Китае, мир столкнётся с ещё более серьезной проблемой. В противном же случае, увидите, вирус можно сдержать.

Как известно чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.