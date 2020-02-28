Коронавирус из Китая Сирия Владимир Зеленский война на Донбассе

В Черновцах отменили вспышку коронавируса

09:00
В Черновцах якобы проверили пациентов с подозрением на коронавирус - фото 1
В Черновцах якобы проверили пациентов с подозрением на коронавирус

В четверг, 27 февраля, губернатор Черновицкой области Сергей Осачук написал о том, что анализы всех людей, у которых медики подозревали заражение штаммом COVID-19, не выявили вируса.

На своей странице в Facebook глава региона заявил о том, что врачи не подтвердили первый случай пребывания в Украине больных китайским коронавирусом.

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"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенных по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрения на инфекцию коронавируса", - заявил чиновник, не сообщив, каким именно образом врачи проверяли предварительный диагноз, ведь в Украине адекватных тестов на определение инфекции нет.

Напомним, на днях в инфекционку больницы в Черновцах поступили четыре человека, которые приехали в Украину из Италии. Симптомы их заболевания были такими же, как при заражении китайским коронавирусом.

Как известно чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.

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