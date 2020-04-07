В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: Их эвакуировали домой
В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: Их эвакуировали домой
Во вторник, 7 апреля, под Будапештом автобус, направлявшийся в Украину, попал в ДТП. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил замглавы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк в Facebook.
"На 75 километре автомагистрали М3 у г. Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса", - заявил политик.
По предварительным данным, в салоне автобуса находились 8 человек: из них 2 в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все они доставлены в больницу.
Напомним, в Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами.
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