В поезде "Киев-Мариуполь" мужчина хотел снасильничать женщину: На помощь не пришел никто

В поезде Киев-Мариуполь мужчина попытался снасильничать женщину при ребенке – жуткие ФОТО

Ночью 31 июля в поезде "Киев-Мариуполь" неизвестный мужчина ворвался к женщине в купе, избил ее и попытался изнасиловать.

Об этом написала пострадавшая Анастасия Луговая в Facebook.

"Вчера 31.07 в поезде "Мариуполь-Киев" около 3:00 на меня было совершено нападение.

В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый лишь в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, или бы он не бил сына. Мужчина перестал злиться, снял трусы и начал ко мне приставать. Я попросила, чтобы немного подождал, ведь сын еще не спит и это все видит", - говорится в сообщении.

Впоследствии преступник завел женщину в свое купе. Услышав крики сына, пострадавшая попросила разрешения у насильника вернуться назад.

"Выйдя из купе, я забежала к сыну и мы босиком побежали к проводнице. И спала и не понимала, что происходит. Человек голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не отреагировал…Мы нашли защиту у проводницы этого вагона", - добавила женщина.

Позже о происшествии узнал начальник поезда и дал распоряжение охранять преступника. Утром 1 августа насильник был передан в руки киевской полиции.

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