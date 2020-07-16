Укрзализныця начнет продавать билеты "по новому": Что изменится?

Укрзализныця начнет продавать билеты "по новому": Что изменится?

С четверга, 16 июля, компания "Укрзализныця" восстанавливает полноценную продажу билетов на поезда, следующих из Киева и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины. Восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

Как уточняет "УЗ", в остальных регионах страны пассажиропоток напрямую зависит от количества мест, предусмотренных теххарактеристикой поезда, а также эпидемиологической ситуации в той или иной области. При ухудшении последней железнодорожные перевозки разрешаются лишь в пределах 50%

Ранее реализация билетов в объеме 100% была реализована по следующим направлениям: №7/8 Харьков - Одесса - со 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днепр - Одесса - с 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.

Напомним, с 27 мая в Украине возобновили работу железнодорожные кассы.