Попытка изнасилования в поезде "Киев-Мариуполь": Преступника отправили за решетку

Попытка изнасилования в поезде: Преступника отправили за решетку

Соломенский райсуд Киева арестовал преступника, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки поезда, следовавшего маршрутом "Киев-Мариуполь".

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным источника, злоумышленник взят под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 153 и ч. 2 ст. 122 УК Украины (умышленные телесные повреждения средней тяжести совершенные с целью запугивания потерпевшего). Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Что известно о насильнике?

"Ранее уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим. В 1996 году за угон автомобиля, в 1999 за хулиганство, 2008 за кражу. У Виталия Рудзько после трёх судимостей был шанс жить нормальной жизнью и не нарушать Закон. Однако он выбрал другой путь и впереди его снова ждут долгие годы за решёткой", - сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

Что было ранее?

Ночью 31 июля в поезде, следовавшего маршрутом "Киев-Мариуполь", неизвестный мужчина ворвался к женщине в купе, избил ее и попытался изнасиловать. Позже о происшествии узнал начальник поезда и дал распоряжение охранять злоумышленника. Утром 1 августа насильник был передан в руки киевской полиции.