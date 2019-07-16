В Украине заработал языковой закон. Что изменится?

В Украине заработал закон о языке

Во вторник, 16 июля, вступил в силу закон о защите украинского языка.

Данный акт признает господствующие положение украинского языка в политической и общественной сферах жизни. Исключение касается лишь частного общения и исполнения религиозных обрядов.

Кроме того законом предусмотрены санкции за искажение или унижение украинского языка. Правда, некоторые нормы заработают лишь спустя три года. Так, за отказ в предоставлении услуг на украинском правонарушителей будут карать штрафом до 11 тыс. 900 грн.

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда. Однако тот все еще медлит с вердиктом.

Интересно, что сам президент Владимир Зеленский достаточно дипломатично относится к этой проблеме. Ранее он заявлял, что украинский язык стоит поддерживать, но лишь пряником, а не кнутом.