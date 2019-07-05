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Украина осадила ООН за языковой закон

20:20
Украина осадила ООН за языковой закон - фото 1
Украина осадила ООН за языковой закон

Украинские дипломаты осадили Совбез ООН за критику языкового закона. Если кратко, это вопрос вне компетенции даного органа.

Рада "запретит" матюки: внесен закон - ФОТО

Об этом заявил дипломат Олег Николенко.

"Украина официально проинформировала председателя Совета безопасности ООН (Перу) о том, что украинский закон о языке не угрожает международному миру и безопасности и не имеет никакого отношения к компетенции СБ", – отметил спикер представительства Украины при ООН.

И добавил следующее.

"Наша позиция является четкой – закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является исключительно внутренним вопросом Украины".

Украина осадила ООН за языковой закон - фото 183827

Отметим, что на данный момент Россия пытается созвать заседание СБ ООН по языковому закону. Предварительно оно запланировано на 16 июля.

Правительство РФ традиционно воспринимает подобные законы, как "ущемление прав" русскоязычного населения Украины.

Напомним, что сам по себе языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда. Однако тот все еще медлит с вердиктом.

Интересно, что сам президент Владимир Зеленский достаточно дипломатично относится к этой проблеме. Ранее он заявлял, что украинский язык стоит поддерживать, но лишь пряником, а не кнутом.

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ООН украинский язык Совбез ООН Россия Новости Украина
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