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В Украине зафиксировали страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит?

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В Украине зафиксировали страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит? - фото 1
В Украине зафиксировали страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит?

В субботу, 22 августа, в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных COVID-19, выявленных за последние сутки.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"22 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 102 971 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2244 летальные, 51735 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2328 новых случаев. Всего проведено 1400726 тестирований методом ПЦР. В общей сложности за сутки выписаны 657 пациентов", - говорится в сообщении.

В Украине зафиксировали страшнейший рекорд по СOVID-19: Что происходит? - фото 204332

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением "центра" согласны отнюдь не все.

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: по состоянию на 21 августа в нашей стране коронавирус успели подхватить 100 тысяч человек.

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