Сын Зеленского перенес коронавирус

Зеленский рассказал о болезни сына

Как заявил президент, вместе с его женой COVID-19 переболел также и его семилетний отпрыск Кирилл. При этом два с лишним месяца назад, когда в Офисе президента говорили о болезни первой леди, утверждали, что в семье президента больше никто не заболел.

Сегодня же постоянно снимающий маски для фоточек и видосов гарант решил снова показать украинцам, насколько серьезной болезнью является новый коронавирус.

Для этого он поделился новостью о болезни своего сына:

- Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице. , - заявил он.

Как известно, в июне на Банковой заявили о выздоровлении Елены Зеленской от коронавирусной инфекции. Правда, в публичных мероприятиях она участия не принимает едва ли не с февраля-марта. По некоторым данным, чета Зеленских в данный момент находится в состоянии бракоразводного процесса, о чем свидетельствует переоформление заграничного имущества.

Что же касается COVID-19, то Зеленский в одном из своих интервью утверждал, что хотел "намеренно заразиться, чтобы показать не опасность болезни". Буквально через пару дней после обнародования этих зашкварных мыслей Зеленская заявила о положительно сданном тесте на коронавирус. Как оказалось, президенту и его семье регулярно делали тесты, которые на тот момент были очень тяжело доступны простым смертным. Даже людям с симптомами.

Болезнь жены и сына, судя по поведению гаранта, никак не отразились на его мышлении. Поскольку он по-прежнему не требует санитарно-эпидемиологической безопасности вокруг себя, а также сам тусит без маски.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.