В Украине за неделю 8 человек умерли от гриппа

В Украине за неделю 8 человек умерли от гриппа

За прошедшую неделю в Украине 8 человек умерли от гриппа.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

"За неделю зарегистрированы восемь летальных случаев вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР. От начала эпидемического сезона 26 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - заявили в министерстве.

Также Минздрав уточнил, что за прошедшую неделю (03.02-09.02) ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6% выше эпидемического порога по Украине.

Как не заболеть гриппом: Список советов

Вакцинация;

Проветривание помещений;

Сбалансированное питание;

Избегание контактов с больными;

Одежда по сезону.

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