Коронавирус из Китая: Как не заболеть?

Коронавирус из Китая: Как не заболеть?

Коронавирус из Китая скосил жизни уже трех человек и начал распространятся за границами Поднебесной. Рассказываем, как сберечь себя и здоровье своих близких.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ Украины.

"Центр общественного здоровья МОЗ Украины официально сообщил Пограничной службе Украины, руководителям областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителям структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях ВОЗ.

22 января состоится заседание комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку", - заявили в МОЗ, уточнив, что нужно делать для профилактики.

Как уберечь себя от вируса

- Избегать тесного контакта с людьми, имеющих симптомы острой респираторной инфекции;



· Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;



· Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;



· Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле

Напомним, грипп скосил беременную украинку, ребенка удалось спасти.