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Коронавирус из Китая: Как не заболеть?

Вчера, 23:01
Коронавирус из Китая: Как не заболеть? - фото 1
Коронавирус из Китая: Как не заболеть?

Коронавирус из Китая скосил жизни уже трех человек и начал распространятся за границами Поднебесной. Рассказываем, как сберечь себя и здоровье своих близких.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ Украины.

"Центр общественного здоровья МОЗ Украины официально сообщил Пограничной службе Украины, руководителям областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителям структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях ВОЗ.

Коронавирус из Китая: Как не заболеть? - фото 194663

22 января состоится заседание комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку", - заявили в МОЗ, уточнив, что нужно делать для профилактики.

Как уберечь себя от вируса

- Избегать тесного контакта с людьми, имеющих симптомы острой респираторной инфекции;

· Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

· Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

· Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле

Напомним, грипп скосил беременную украинку, ребенка удалось спасти.

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Китай Грипп Министерство здравоохранения Новости Украина
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