Коронавирус за сутки "захватил" 15 тыс человек: Надежды нет?

Коронавирус за сутки захватил 15 тыс человек: Надежды нет?

Количество больных на коронавирус за прошедшие сутки увеличилось на 15 тыс. человек.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По состоянию на четверг, 13 февраля, количество больных увеличилось до 60 тыс. человек, погибших до 1368. Для сравнения, сутками ранее было зафиксировано около 45 тыс. зараженных. Стоит ли волноваться?

Как оказалось нет. По данным СМИ, стремительное увеличение количества больных связано не с потерей контроля над ситуацией, а с использованием другого метода тестирования - компьютерной томографии.

Отметим, что на данный момент в Китае продолжают пребывать граждане Украины. 11 февраля их должны были эвакуировать из Уханя, однако с этим возникли проблемы. Подробности читайте по ссылке.