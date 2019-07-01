ПАСЕ Выборы в Раду 2019 День Конституции 2019 Владимир Зеленский война на Донбассе

В Украине ввели новый налог. За что будем платить?

08:49
В Украине ввели новы налог. За что будем платить? - фото 1
В Украине ввели новы налог. За что будем платить?

С 1 июля в Украине вводится новый налог. Но не спешите пугаться! Коснется он отнюдь не всех....

Зеленский получил первую зарплату. Сумма шокирует

А лишь тех, кто ввозит из-за границы товары дороже 100 евро. Соответствующий закон был принят ВРУ 23 ноября 2018 года. Его поддержали 236 нардепов.

Для посылок, превышающих указанную сумму, будут применятся два платежа - НДС 20 % и пошлина в 10 %.

Отметим, что налог будут вычитывать не со стоимости всей покупки, а лишь с разницы, превышающей 100 евро.

Напомним, что пока налогов становится все больше, средний размер зарплат украинцев может похвастаться лишь обратным результатом.

Согласно статистике, в мае месяце средний оклад украинцев составлял 10239 грн. при минималке в 4173 грн. В сравнении с апрелем зарплаты украинцев уменьшились на 0,3%, а за последние 12 месяцев наоборот увеличились. На целых 17,4%.

Также отметим, что правительство уже начало затягивать пояса. Одними из первых пострадают студенты.

В то же время Кабмин намерен уменьшить финансовый груз для простого украинца. Во всяком, случае на словах. С такой же инициативой выступил и президент Владимир Зеленский, подав в Раду закон о снижении тарифов. Однако его текст почему-то пока не опубликован на сайте учреждения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Верховна Рада налог налоги Новости Украина
Факты
powered by lun.ua
Другое на тему
Богдан выступил за русский язык на Донбассе. Что творится? - фото 1
Богдан выступил за русский язык на Донбассе. Что творится?
11:36
В АТО развели ВСУ и боевиков - Зеленский (ВИДЕО) - фото 1
В АТО развели ВСУ и боевиков - Зеленский (ВИДЕО)
09:28
Вакарчук даже не попытался отобрать голоса на Донбассе у рыгов и Зеленского - фото 1
"Голос" Вакарчука развалили за сдачу Донбасса регионалам
Вчера, 16:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
Вчера, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Загрузка...