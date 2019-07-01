В Украине ввели новый налог. За что будем платить?

В Украине ввели новы налог. За что будем платить?

С 1 июля в Украине вводится новый налог. Но не спешите пугаться! Коснется он отнюдь не всех....

А лишь тех, кто ввозит из-за границы товары дороже 100 евро. Соответствующий закон был принят ВРУ 23 ноября 2018 года. Его поддержали 236 нардепов.

Для посылок, превышающих указанную сумму, будут применятся два платежа - НДС 20 % и пошлина в 10 %.

Отметим, что налог будут вычитывать не со стоимости всей покупки, а лишь с разницы, превышающей 100 евро.

Напомним, что пока налогов становится все больше, средний размер зарплат украинцев может похвастаться лишь обратным результатом.

Согласно статистике, в мае месяце средний оклад украинцев составлял 10239 грн. при минималке в 4173 грн. В сравнении с апрелем зарплаты украинцев уменьшились на 0,3%, а за последние 12 месяцев наоборот увеличились. На целых 17,4%.

Также отметим, что правительство уже начало затягивать пояса. Одними из первых пострадают студенты.

В то же время Кабмин намерен уменьшить финансовый груз для простого украинца. Во всяком, случае на словах. С такой же инициативой выступил и президент Владимир Зеленский, подав в Раду закон о снижении тарифов. Однако его текст почему-то пока не опубликован на сайте учреждения.