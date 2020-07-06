В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19 – Шмыгаль

В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19 – Шмыгаль

В понедельник, 6 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По словам премьера, на данный момент в Украине наблюдается стабилизация динамики распространения коронавируса. В частности, "это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, которая в последние недели почти не меняется".

Дополнительно глава МОЗУ Максим Степанов сообщил, что на данный момент наблюдается снижение процента больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

Но есть один нюанс

Несмотря на позитивные заявления правительства, эпидемиологическая ситуация в стране очень далека от идеала. Кроме того стоит учесть тот факт, что статистика Минздрава не является точной и следовательно не может отображать всей картины.

Так, по данным Киевской школой экономики (KSE), в Украине COVID- 19 заражено около 150 000 украинцев, что позволяет говорить о желто-зеленом сценарии в стране.