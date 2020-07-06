В двух областях Украины ослабят карантин: Раскрыты детали

В двух областях Украины ослабят карантин: Раскрыты детали

В понедельник, 6 июля, отечественный Минздрав допустил ослабление карантина в двух областях Украины.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

Согласно обновленным данным, в будущем ослабление карантинных норм скорее-всего разрешат во Львовской и Черновицкой областях. Ранее в этих регионах запрещалось снимать противоэпидемические ограничения.

А вот кому точно повезет, так это украинской столице. По словам мэра Киева Виталия Кличко, 6 июля городская комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила ресторанам, общепитам, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. Работа же развлекательных заведений и проведения культурно-массовых мероприятий по прежнему будет ограничена до 22 часов.

Напомним, что…

По состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине зарегистрировано в Украине 49 043 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отечественный Минздрав до сих пор не рискует ослаблять карантин во многих регионах Украины. Более того, не исключено, что Кабмин вскоре и вовсе рассмотрит вариант возвращения к жестким мерам для борьбы с COVID-19. Но для этого должны возникнуть определенные условия.