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В Украине снова заработают кинотеатры: Названа дата

Вчера, 22:16
В Украине снова заработают кинотеатры: Названа дата - фото 1
В Украине снова заработают кинотеатры: Названа дата

Украинские кинотеатры вновь смогут возобновить свою работу после карантинного простоя.

Госcтат отказался открыть данные о смертности в Украине во время карантина

Об этом сообщил глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко в Telegram.

"На данный момент из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина. Впрочем воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. К июлю им просто не с чем встречать зрителя. А запуститься в работу, при открытии, нужно сразу на всю 100% мощность - персонала и технического обеспечения. Нести полные затраты. Соответственно, работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином", - говорится в сообщении.

Предварительно, кинотеатры снова встретят зрителя 2 июля. О каких-либо ограничениях и правилах при походе в кино для украинцев источник ничего не сообщают.

Напомним, что….

По данным Минздрава, на сегодняшний день (11 июня – прим. ред.) в нашей стране зафиксирован настоящий рекорд по количеству лиц, зараженных COVID-19: за последние сутки было выявлено 689 новых случаев заболеваний коронавирусом, 21 человек умер, среди них один медик.

Такого количества заболеваний в Украине не было даже на пике эпидемии в апреле. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, правительство страны планирует ужесточить карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

С таким раскладом отечественные кинотеатры и другие культурные заведения откроют свои двери для зрителя очень не скоро.

 
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