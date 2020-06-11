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Адаптивный карантин и плато: в Украине зафиксировали антирекорд заражений коронавирусом

09:20
Карантин снимают, а коронавирус распространяется - фото 1
Карантин снимают, а коронавирус распространяется

В четверг, 11 июня, для властей страны и чиновников минздрава наступил критический момент, после которого врать о "плато" или продолжать рассказывать о работе адаптивного карантина в том же формате нет никакого смысла.

По состоянию на утро 11 июня зафиксировали 689 новых случаев заражения COVID-19.

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Эта цифра превышает даже пиковый момент во время жесткого локдауна, бездумно внедренного в марте этого года, а также частично отражает последствия дебильного отношения людей к болезни, отказа от выполнения санитарно-эпидемиологических норм и подхода правительства к борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в больницах страны умер 21 человек с подтвержденным диагнозом. Выздоровели же 372, что почти в два раза меньше количества зараженных. В общем, коронавирус распространяется по стране, даже не смотря на значительное потепление и остальные факторы, которые специалисты МОЗ преподносили нам под видом "улучшения обстановки".

При этом еще неизвестно, какое количество тестов проводили лаборанты за сутки. Вполне может быть, что статистика новых заражений растет при провальном тестировании. В таком случае, реальная ситуация может оказаться значительно хуже, чем свидетельствуют официальные данные.

Напомним, период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, ведь в бюджете Украины - шаром покати.

 
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