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В Украине остановилось 95% угольных предприятий: Раскрыты детали

18:00
В Украине остановилось 95% угольных предприятий: Раскрыты детали - фото 1
В Украине остановилось 95% угольных предприятий: Раскрыты детали

В Украине из-за энергетического кризиса остановили работу 95% угольных предприятий.

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Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Нет сбыта для нашего угля. Вследствие пандемии эта ситуация обострилась еще больше. 95% угольных предприятий на сегодня остановлены, так как склады перегружены углем, его сбыта нет", - заявила чиновница.

Как уточнила Буславец, кризис в угольной промышленности обьясняется теплой погодой зимой, падением промышленного производства и снижением спроса на уголь после карантина.

Для урегулирования кризиса правительство планирует утвердить обновленный энергетический баланс, который предусматривает увеличение производства тепловой энергетики и уменьшение генерации атомной генерации. То есть самых дешевых источников - в пользу самых дорогих.

Отметим, что столь громкое заявление и.о. министра стоит рассматривать в привязке к тому факту, что она является человеком олигарха Ахметова и лоббирует его интересы. При этом о шахтерах Буславец думает в последнюю очередь, а перед ней стоит задача облегчить бремя кризиса олигарху.

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Новости Украина Ольга Буславец Ринат Ахметов Олигархи уголь Карантин в Украине
Громадське
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