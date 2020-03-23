Компания Ахметова тупо перестала платить и теперь должна Украине 1,6 миллиарда

Ахметов не платит по счетам

Сам олигарх, похоже, не собирается платить по счетам и надеется задобрить государство подачками в виде пиар-трат на борьбу с коронавирусом.

«ДТЕК Східенерго» Рината Ахметова использует для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС, но не платит за него. Сумма долга постоянно растет и в данный момент составляет астрономические 1 600 000 000 гривен. Об этом говорится в письме ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» на Офис президента и Кабинет министров.

За февраль-март 2020 «ДТЕК Східенерго» несанкционированно и безвозмездно отобрал газа на 241 млн грн. Потому что оказалось, что у компании вообще нет ни одного поставщика газа.

При этом компания Ахметова в феврале подала в Хозсуд Луганской области иск против АО «Луганскгаза». Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и запретил «Луганскгазу» ограничивать поставки газа на Луганскую теплоэлектростанцию.

Кроме этого, по данным НАК «Нафтогаз Украины», ДТЭК не заплатил государственному оператору за поставки газа еще 707 млн ​​грн.

Также с 1 июля 2019 года компания ДТЭК перестала платить за транспортировку электроэнергии государственными сетями при ее экспорте. По состоянию на март 2020 долг составляет около 700 млн грн.

Таким образом суммарный долг компании ДТЭК Ахметова перед государством составил уже более 1 600 000 000 грн., Из которых 948 млн грн - это долги за газ, который был отобран и потреблен.

Компания ДТЭК добывает 90% украинского угля и владеет 70% всех угольных электростанций и крупнейшими солнечными и ветряными электростанциями. ДТЭК продает свою электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем в Европе.

За прошлый год компания ДТЭК получила прибыль EBITDA (операционная прибыль до амортизации, уплаты налогов и процентов) в размере 15 500 000 000 грн.

На днях Ринат Ахметов пожертвовал 300 млн грн на закупку тестов для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Возможно, таким образом олигарх рассчитывает откупиться от гигантского долга и добиться его списания.

При этом Ахметов не забывает и о себе любимом - летом прошлого года олигарх купил себе виллу во Франции за 200 млн евро.