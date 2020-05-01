Кінець епохи бідності Ахметова

Ахметов вкотре заліз у кишені українців / Канал Футбол

Експерт у царині енергетики Вікторія Войціцька викриває чергову спробу олігарха Ріната Ахметова отримати надприбутки коштом держави та платників податків. В цьому Ахметову допомагють новий міністр енергетики Буславець та НКРЕКП.

Вчора тарифна комісія НКРЕКП прийняла ще одне лобістське рішення задля зростання ціни електроенергії.

Практично у всіх європейських краінах вдень, коли споживання мало, а сонячної генерації багато, то ціна на електроенергію знижується. Але наш тарифний регулятор своїм рішенням зробив так, що в Украіні тепер буде повна протилежність, аніж на європейських ринках.

На графіку 1 можна побачити, як у обідні години знижується ціна електроенергії у Болгарії (графік на сьогодні 1 травня). Болгарія прикметна тим, що там також багато вугільної та атомної генерації, тобто у цьому вона схожа із Україною. Як бачимо у денні години сьогодні електроенергія більш ніж у 10 разів дешевша, аніж у вечірні чи нічні години.

На графіку 2 - ціна електроенергії у Словаччині, Чехії, Угорщині та Румунії. Як бачимо у цих краінах сьогодні в обід електроенергія у 4-5 раз дешевша, аніж у інші години доби, в тому числі дешевша, аніж вночі.

В Украіні після вчорашнього рішення НКРЕКП сьоодні в обідні години ціна на 50% дорожче, аніж вночі. Що є повна протилежність ситуації на європейських ринках і така ситуація штучно створена рішенням НКРЕКП.

Рішення було прийнято підло, без публікації проекту рішення, без будь-якого публічного обговорення та із порушенням усіх процедур, і все це тягне на статтю про перевищення владних повноважень та зловживання владою. Доповідав це питання Д.Коваленко, який є фігурантом кримінального провадження по Роттердам+.

А цинізм рішення, що це було оформлено як «заходи пов’язані із поширенням короновірусноі хвороби». Саме так - під час коронавірусу треба обов’язково для всієї краіни підняти ціну на електроенергію.

Схоже, утворився дует із Буславець - вона зупиняє атомні блоки, щоб доля ринку переходила до Ахметова, а НКРЕКП піднімає ціну, щоб Ахметов продавав дорожче.

Пост Вікторії Войціцької на фейсбуці: