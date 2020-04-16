В Украине официальное количество зараженных коронавирусом перевалило за 4 тысячи

Количество больных коронавирусом в стране растет

Актуальные данные Центра общественного здоровья, предоставленные утром в четверг, 16 апреля, свидетельствуют об увеличении возможностей лабораторий обрабатывать ПЦР тесты.

Судя по всему, за более чем месяц вспышки заболевания в стране, лаборанты и чиновники сумели напрячься и анализировать на 150 проб больше, чем могли ранее.

Этому невероятному рекорду страна обязана и бывшему министру здравоохранения Илье Емцу, и его заместителю Виктору Ляшко, который борется с коронавирусом и при новом главе МОЗ Максиме Степанове.

Уже второй день в ЦОЗ заявляют об обнаружении примерно одинакового количества новых зараженных в течение двух суток. Если вчера цифра подтвержденных диагнозов на основании ПЦР тестов составляла 392, то сегодня она увеличилась до 397. И это совсем не значит, что выстроенная чинушами система сдерживает распространение коронавируса, ведь количество случаев с подозрением на заражение растет экспоненциально. Просто с начала прихода пандемии в Украину в ЦОЗ постоянно отчитывались о 250-290 случаях заражения и эта цифра не менялась до момента расширения возможностей лабораторий. Так что официальная статистика получается совершенно фейковой.

"Посостоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели", - отметили в ведомстве.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.