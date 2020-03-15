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В Украине могут закрыться все кафе и рестораны

18:30
Министр всем своим видом показывает, что все очень серьезно - фото 1
Министр всем своим видом показывает, что все очень серьезно

Министр здравоохранения Украины Илья Емец считает, что столь радикальные шаги вполне обоснованы, ведь COVID-19 уже в нашей стране.

Покуда большинство украинцев достаточно беспечны в свете надвигающейся пандемии коронавируса COVID-19, профессионалы понимают всю серьезность ситуации и заявляют о необходимости радикальных мер не только на границы, но и внутри страны.

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Так, сегодня министр здравоохранения Илья Емец заявил, что будет рекомендовать закрыть все кафе и рестораны

По словам Емца, опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - это действенная мера в борьбе с коронавирусом. Поэтому стоит действовать на опережение и закрыть общепит.

Министр Емец заявляет:

Отметим, что со следующей недели Украина самоизолируется от остального мира минимум на две недели и будет пропускать через границу лишь своих сограждан и необходимые грузы, будет прекращено авиасообщение, а также остановлено движение поездов.

Внутри страны объявлен карантин - в первую очередь он коснулся детских садов и учебных заведений, многие фирмы перевели своих сотрудников на дистанционную работу.

В Украине могут закрыться все кафе и рестораны - фото 197277
Продуктовая ярмарка в центре Киева 15 марта 2020. Украина точно на карантине?
В Украине могут закрыться все кафе и рестораны - фото 197278

При этом многие люди не до конца понимают опасность коварного штамма, а потому относятся к мерам безопасности наплевательски.

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Пандемия коронавируса Илья Емец Министерство здравоохранения Новости Украина
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