Каждый сам за себя: как бизнесмены рубят бабло из-за коронавирусной паники

Туроператоры отправляют туристов рейсами "Киев - карантин", а перевозчики лупят завышенные в 15 раз цены

Пока во всем мире люди объединяются для выживания и обеспечения всех необходимым, в Украине ситуация выглядит абсолютно обратной. Возникшую из-за недостатка информации от государства и подогреваемую многими выгодополучателями панику бизнес использует для того, чтобы скосить бабла с народа.

Причём в дальнейшем ситуация может лишь усугубляться, ведь дальше ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, а тенденций к помощи друг другим, как минимум компании-представители среднего и крупного бизнеса, не показывали.

В тот момент, когда многие компании отправляют сотрудников на карантин за свой счёт, оставляя их тем самым в чрезвычайно трудном финансовом положении, супермаркеты, аптеки и перевозчики значительно завышают цены за свои товары и услуги.

Так, медицинские маски, которые вот уже месяц с лишним считаются дефицитным товаром, продают по баснословному ценнику в 5-50 гривен за штуку. И отбоя от клиентов при этом никто не испытывает, поскольку народ гребёт все подряд в надежде, что обычная хирургическая маска сможет спасти от коронавируса. К примеру, сегодня в столичные супермаркеты "Новус" завезли упаковки с масками по 1200 гривен за 50 штук.

Кроме того, нигде нельзя найти средства для дезинфекции рук - их разметают с полок буквально через несколько минут после завоза в любом магазине, а цены на обычные пшикалки также завышают - от 60 до 120 гривен при стандартах в 20-30.

Дико наглеют также и перевозчики, особенно те, которые оказывают услуги за границей. Так, за двое суток до закрытия КПВВ, водители бусиков в Италии, Польше, Испании и других странах Евросоюза объявили о том, что поездка в Украину одному человеку будет стоить не обычных 30-50 евро, а 130. Завтра же, в последний день перед закрытием границ за билеты нужно будет выложить уже 450-500 у.е.

Нельзя умолчать и о туроператорах, которые с началом пандемии коронавируса понесли большие убытки. Тех туристов, которые решили не терять деньги на сдаче туров, не предупреждают о том, в какие условия они летят на отдых. Сегодня, к примеру, в один из закрытых на карантин отелей в Египте прибыла группа украинцев.

Само собой, людей просто закрыли в номерах, а вместо комфортного отдыха за несколько тысяч долларов они получили возможность провести две недели в обсервации. При этом совсем не ясно, смогут ли они вообще вернуться домой по окончанию тура, ведь уже два дня самолеты к тем, у кого уже завершились даты путешествия, почему-то не прилетают.

Всего же только в Египте застряли около 60 тысяч наших сограждан.