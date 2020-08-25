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Кабмин предлагает продлить карантин до ноября

16:20
Шмыгаль хочет продления карантина - фото 1
Шмыгаль хочет продления карантина

В связи с тотальным ухудшением ситуации с распространением коронавируса в Украине в правительстве предложили не отказываться от карантинных ограничений и продлить их до 1 ноября.

Об этом во вторник, 25 августа, заявил премьер-министр на совещании при участии президента.

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- В связи с последними цифрами прироста новых зараженных COVID-19 Кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября, - отметил глава правительства. - Наиболее пострадавшие на сегодня области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Зеленский поддержал инициативы Шмыгаля. Кроме того, президенту понравились превентивные меры, которые хотят внедрить министры: запретить работу ночных клубов и концерты.

При этом карантин власть имущие собираются оставить адаптивным и "необременительным для предпринимателей". Правда, действие ограничительных мер особо не чувствуют ни бизнесмены, ни медики: норм карантина никто не соблюдает, из-за чего коронавирус и распространяется бешеными темпами.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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