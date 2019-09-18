Зеленский ввел зама Кличко в ТКГ. Раскрыты детали

Зеленский ввел советника Кличко в ТКГ. Раскрыты детали

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации ТКГ Алексея Резникова.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в указе гаранта.

Для справки

Алексей Резников (род. 1966 г.) – украинский политик, юрист. В 80-х гг. отслужил в армии, в 1991 г. окончил Львовский госуниверситет имени Франка. С 90-х гг. практикующий юрист. В 2014 г. избран депутатом Киевсовета. С июня 2014 г. заместитель мэра. В 2017-2018 гг. отвечал за организацию "Евровидения" и финального матча Лиги чемпионов УЕФА.

Алексей Резников

18 сентября 2019 г. вошел в состав украинской делегации ТКГ.

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