Пандемия коронавируса Владимир Зеленский война на Донбассе

В Ухане впервые не зафиксировали ни одного нового заражения COVID-19

09:20
Эпидемия в Китае идет на спад - фото 1
Эпидемия в Китае идет на спад

В эпицентре возникновения китайского коронавируса за минувшие сутки к врачам не поступило никого с подозрением на заражение штаммом COVID-19. Промежуточную победу над болезнью врачи сумели за счет жесточайшего карантина.

Пока в Европе коронавирус распространяется бешеными темпами, которые уже значительно превышают показатели Китая, КНР уже оправляется от бедствия.

Китай предложил Украине экстренную помощь для преодоления коронавируса

Как утверждают в Национальной комиссии здравоохранения Китая, в течение 24 часов во всей провинции Хубэй не было ни одного нового случая заражения болезнью. В то же время всего в КНР поставили такой диагноз всего 34 людям. И все они прибыли в страну уже зараженными.

По словам китайских медиков, успешная борьба с коронавирусом заключается в том, чтобы проводить тесты на заражение абсолютно у всех, кому они нужны, а также изолировать людей от общения друг с другом.

Всего за несколько месяцев на материковом Китае заразились коронавирусом 80 928 человек. Скончались от осложнений 3245.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано 16 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

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