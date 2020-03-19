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Китай предложил Украине экстренную помощь для преодоления коронавируса

08:00
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Китайцы помогут Украине пережить кризис

Посол КНР в Украине Фань Сяньжун заявил о том, что его страна готова отправить в Киев экстренную гуманитарную помощь. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, вчера он вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой встречался с китайским дипломатом, который и толкал речь о необходимости консолидации стран на фоне опасности.

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"Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей. Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь", - подчеркнул премьер.

Что именно будет входить в пакет экстренной помощи, Шмыгаль не пояснил. Кроме того, он написал о предварительной договоренности усилить торгово-экономическое сотрудничество, а также возобновить работу украинского-китайской межправительственной комиссии.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано 16 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции:

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

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