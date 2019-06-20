В Грузии активисты захватили админздания из-за приезда российского оккупанта

В Грузии вспыхнули массовые протесты из-за официального приезда русских

В четверг, 20 июня, грузинское общество подало пример украинскому, показав, как нужно давить на власть и заставлять ее не забывать о том, кто такие оккупанты.

В ответ на прибытие в Тбилиси террориста из Госдумы Сергея Гаврилова, которого пригласили председательствовать на заседании грузинского парламента, столицу страны охватили акции протеста.

Причем не локальные, а настолько массовые, что власть имущим в прямом смысле стало некуда деваться.

В Грузию россияне приехали в рамках проходящей там сессии 26-й Генеральной ассамблеи межпарламентской Ассамблеи православия, но местные аналоги Рабиновича не преминули пригласить оккупантов в парламент. За что теперь и рискуют поплатиться.

Перед выступлением оппозиционные проевропейские силы Грузии давали русским полчаса на то, чтобы убраться куда подальше из здания и страны, но путинские утырки остались.

Во время выступления оккупанта посол Украины в Грузии Игорь Долгов показательно вышел из помещения, тогда как грузинские депутаты возмущались, но остались.

В итоге, как бы не пытался отмазаться глава правящей партии страны Бидзина Иванишвили, называя выступление террориста "ошибкой протокола", протестов было уже не избежать.

С самого начала акции протестующие потребовали отставок спикера парламента, руководителей МВД и службы безопасности в течение часа, поскольку именно они допустили, что Сергей Гаврилов вообще приехал в страну. Когда же дедлайн истек, они ворвались на территорию парламента и взяли здание под контроль.

Официальные ресурсы министерства внутренних дел потребовали от активистов "прекратить противоправные действия", но сами полицейские, которые находятся на месте, сложили щиты и принесли протестующим воду.

В целом же все проходит достаточно мирно и весело, со сжиганием тряпок с триколором и распеванием песенки о Путине. Но к властям люди настроены очень враждебно.

К слову, украинцы же после прибытия в страну Портнова, поездок в Москву Медведчука и Бойко, заявлений о "нужно перестать стрелять" и призывов снять блокаду с ОРДиЛО особого давления на новую власть не оказали.